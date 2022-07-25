الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“يوتيوب” يُزيل الإعلانات المخالفة للقيم الإسلامية بناء على طلب المملكة
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“يوتيوب” يُزيل الإعلانات المخالفة للقيم الإسلامية بناء على طلب المملكة

“يوتيوب” يُزيل الإعلانات المخالفة للقيم الإسلامية بناء على طلب المملكة
٠٢:٢٨:٥٢ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في استجابة سريعة لمطالب المملكة بشأن حذف إعلانات وصفتها الجهات المعنية في المملكة بأنها تتعارض مع قيم البلاد، أعلنت منصة “يوتيوب” عن إزالة الإعلانات المخالفة للقيم الإسلامية بناء على طلب المملكة.

وأكد متحدث باسم “يوتيوب” في الشرق الأوسط، أنه تمت إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على المنصة، حسب “اقتصاد الشرق”.

وأوضح أنه تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة، والتي وصفها بالصارمة، مؤكدًا أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في المملكة وحول العالم، وأن شركة جوجل – المالكة لـ”يوتيوب”- حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالمي عبر منصاتها؛ بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بيانًا مشتركًا مع هيئة الاتصالات، طالبتا فيه منصة “يوتيوب” بإزالة الإعلانات المخالفة، والتي وصفتها بأنها تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك على خلفية شكاوى استقبلتها من المستخدمين حول إعلانات غير ملائمة.

وحذر البيان المنصة من أنه في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

الكلمات الدلالية:
إزالة إعلانات الهيئة العامة للإعلام جوجل هيئة الاتصالات يوتيوب

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