الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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فرص

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
٠٢:١٦:١١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقًا للشروط وللتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – محلل مشارك في تطوير العمليات

* المؤهلات والخبرة

– أكثر من 0 سنوات من الخبرة.

– الخطوط الجوية الضريبية أو قطاع ذي صلة

– بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات أو علم الكمبيوتر

2- برنامج بناء الكفاءات.

– سعوديـ / ـة الجنسية.

– الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات.

– المعدل التراكمي 4 من 5 أو 3.20 من 4 أو ما يعادلها.

– يتجاوز عمره أكثر من 25 لمرحلة البكالوريوس “بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج”، وألا يتجاوز عمر المتقدم 27 لمرحلة الماجستير (بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج).

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

– التفرغ التام.

– إرفاق المملكة المتحدة – سيرة ذاتية حديثة – وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حالة الدراسة خارج المملكة”.

3- مدير علاقات معاون.

* المؤهلات والخبرة.

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الشؤون المالية

 – شهادة الهيئة المحاسبين القانونيين، معتمد أو إداري، جمعية المحاسبين القانونيين، مدقق داخلي معتمد، محلل مالي معتمد.

– أكثر من 0 سنوات من الخبرة

* للتقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

1- محلل مشارك في تطوير العمليات(اضغط هنا)

2- برنامج بناء الكفاءات (اضغط هنا)

3- مدير علاقات معاون (اضغط هنا)

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الضريبة والجمارك درجة البكالوريوس هيئة الزكاة وظائف شاغرة

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