رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقًا للشروط وللتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – محلل مشارك في تطوير العمليات
* المؤهلات والخبرة
– أكثر من 0 سنوات من الخبرة.
– الخطوط الجوية الضريبية أو قطاع ذي صلة
– بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات أو علم الكمبيوتر
2- برنامج بناء الكفاءات.
– سعوديـ / ـة الجنسية.
– الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات.
– المعدل التراكمي 4 من 5 أو 3.20 من 4 أو ما يعادلها.
– يتجاوز عمره أكثر من 25 لمرحلة البكالوريوس “بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج”، وألا يتجاوز عمر المتقدم 27 لمرحلة الماجستير (بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج).
– اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
– التفرغ التام.
– إرفاق المملكة المتحدة – سيرة ذاتية حديثة – وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حالة الدراسة خارج المملكة”.
3- مدير علاقات معاون.
* المؤهلات والخبرة.
– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الشؤون المالية
– شهادة الهيئة المحاسبين القانونيين، معتمد أو إداري، جمعية المحاسبين القانونيين، مدقق داخلي معتمد، محلل مالي معتمد.
– أكثر من 0 سنوات من الخبرة
* للتقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
1- محلل مشارك في تطوير العمليات(اضغط هنا)
2- برنامج بناء الكفاءات (اضغط هنا)
3- مدير علاقات معاون (اضغط هنا)