مفاجأة.. أوكرانيا تُقيل نائب سكرتير مجلس الأمن القومي من منصبه

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، أنها قررت إقالة النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع من منصبه.

يأتي هذا بعد أيام من توجيه الرئاسة الأوكرانية، اتهامات بالخيانة العظمي والتعاون مع قوى خارجية لمسؤولين كبار في الدولة، مؤكدة أنها قررت تعليق عمل رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة لحين انتهاء التحقيق ولم تتم إقالتهما.

فيما أكد الرئيس الأوكراني، أنه تم اعتقال مدير الأمن السابق في القرم، وهناك أدلة كافية لاتهامه بشبهة الخيانة، مؤكدًا أن أكثر من 60 مسؤولًا في جهاز الأمن يعملون ضد أوكرانيا في المناطق المحتلة.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب واستعادة الأمن إلى أوروبا هي هزيمة روسيا وتحرير كل الأراضي الأوكرانية.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن منظومة صواريخ هيمارس دمرت 50 مخبأ روسيا للذخيرة، مع وقوع سلسلة انفجارات في ميكولايف وزابوروجيا ونيكوبول جنوبي البلاد.

وأكدت أن قواتها استطاعت الصمود في جبهة الشرق، وأن معركة خيرسون تأتي في إطار خطة تحرير المناطق المحتلة، مطالبة بمزيد من الأسلحة لضرب عمق الخطوط الروسية، وقالت إن لدينا مليون جندي الآن في الجيش لمواجهة روسيا

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الاستخبارات البريطانية، أن ما لا يقل عن 300 عربة عسكرية روسية تضررت، بينها دبابات وناقلات جند بأوكرانيا، وأن المعارك في دونباس وخيرسون مستمرة لكنها غير حاسمة، لافتة إلى أن القادة الروس يواجهون معضلة الدفاع في الشرق أو الهجوم في الغرب.