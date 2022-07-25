“الدفاع الروسية”: استهداف مستودع لمنظومة هيمارس الأمريكية في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهداف مستودع لمعدات منظومة هيمارس الأميركية في غرب أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم تدمير زورقين للبحرية الأوكرانية خلال محاولة تسلل إلى خيرسون، مؤكدة أن قصف أوديسا استهدف بنية تحتية عسكرية أوكرانية ولا تأثير له على صادرات الحبوب.

فيما كشف الأمن الفدرالي الروسي، عن إحباط عملية للمخابرات الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية، مؤكدة أن المخابرات البريطانية دعمت نظيرتها الأوكرانية في محاولة اختطاف المقاتلات الروسية.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، وقوع سلسلة انفجارات في ميكولايف وزابوروجيا ونيكوبول جنوبي البلاد، مؤكدًا تعرض 8 مناطق في خاركيف إلى غارات وقصف صاروخي ومدفعي.

وأوضح أنها رصدت عشرات السفن العسكرية الروسية خلال تنفيذ مناورات في البحر الأسود، مؤكدة أن التهديد بضربات صاروخية وإمكانية شن عملية برمائية روسية باتجاه مواقعنا لا يزال قائما.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها استطاعت الصمود في جبهة الشرق، وأن معركة خيرسون تأتي في إطار خطة تحرير المناطق المحتلة، مطالب بمزيد من الأسلحة لضرب عمق الخطوط الروسية، لدينا مليون جندي الآن في الجيش لمواجهة روسيا

وأكدت الاستخبارات البريطانية، أن ما لا يقل عن300 عربة عسكرية روسية تضررت، بينها دبابات وناقلات جند بأوكرانيا، وان المعارك في دونباس وخيرسون مستمرة لكنها غير حاسمة، لافتة إلى أن القادة الروس يواجهون معضلة الدفاع في الشرق أو الهجوم في الغرب.