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تعاني من كثرة النسيان.. نصائح لعلاج المشكلة
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تعاني من كثرة النسيان.. نصائح لعلاج المشكلة

تعاني من كثرة النسيان.. نصائح لعلاج المشكلة
١٢:٤٣:١٤ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى عدد غير قليل من الأشخاص من قلة التركيز والنسيان، ويرجع خبراء الصحة سبب ذلك إلى التقنيات الحديثة التي طغت على  حياة الناس، حيث أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من حياتهم، لذلك يرى خبراء الصحة أن الحل الأنسب لمواجهة هذه المشكلة، يكون بالابتعاد عن التقنيات الحديثة، والعمل على معرفة الأسباب الحقيقة لهذه الظاهرة وعلاجها بالعلاج المناسب.

وفي هذا الشأن، أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، أسباب مشكلة النسيان وضعف الذاكرة لدى البعض.

وأكد على حسابه في “تويتر”، أن من أهم أسباب مشكلة النسيان، هو:

1 – قلة النوم.

2 – التوتر والقلق.

3 – الاكتئاب.

4 – خمول الغدة الدرقية.

5 – الزهايمر في الكبار.

6 – بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين للرشح أو أدوية الاكتئاب وضغط الدم.

وحسب موقع “نويرو ناسيون”، فقد وجه الخبراء بعض النصائح المهمة لمساعدة من يعانون من النسيان وعدم التركيز:

1 – ترك الهاتف:

ينصح خبراء الصحة من يرغب بالخلود إلى النوم بأن يبتعد كليا عن هاتفه الذكي وألا يقرأ رسائله الإلكترونية المتعلقة بالعمل، فذلك يؤثر على الاسترخاء، والنوم الصحي المريح.

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2 – ترتيب الأشياء:

ويساعد ترتيب مكتب العمل مهم بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قلة التركيز، فالمكاتب الفوضوية تضعف التركيز وترهق الدماغ.

3 – التنزه في الحدائق:

ووفق دراسة أجرتها جامعة أدنبرة أظهرت أن التنزه في الحدائق يهدئ الدماغ ويزيد من القدرة على التركيز بشكل أفضل مما لو تنزهنا في المدن الكبيرة.

متنزه - ويكيبيديا

4 – تحديد السبب:

ربما يشعر البعض بفقدان التركيز عندما يجري زملاؤهم محادثات في المكتب المجاور، حينها يمكن حلّ هذه المشكلة بوضع سماعات الرأس مثلا.

5 – وقت محدد لمواقع التواصل:

أكد الخبراء أنه على الإنسان، أن يضع أوقاتًا محددة لقراءة الرسائل الإلكترونية، كما أن الدخول بشكل متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيرها، يؤثر على التركيز.

فيما حذر استشاري وقائد تخصصي مخ وأعصاب وسكتات دماغيه بصحة جدة، د.عمرو مؤمنة، من بعض العوامل التي تسبب النسيان، من جلوس الشخص بمفرده في حالة تدهور الحالة وصولاً إلى ما يعرف بالخرف، مضيفًا بشكل عام أنه طالما الشخص يستطيع العيش بمفرده فلا نسميه خرف.

الكلمات الدلالية:
التقنيات الحديثة الذاكرة النسيان مواقع التواصل ناصر الجهني

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