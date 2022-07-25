القبض على 8 مقيمين لاحتيالهم على مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية بالرياض

تواصل- واس

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، لترصدهم مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية.

وأوضحت الشرطة، أنهم يقومون بإيهام المستخدمين بتقديم المساعدة لهم في تنفيذ الخدمات البنكية، والاحتيال عليهم والحصول على بطاقاتهم وأرقامها السرية، واستبدالها ببطاقات أخرى وسحب مبالغ منها وإجراء عمليات شرائية.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق.

كانت شرطة منطقة مكة المكرمة، ألقت القبض على مواطنة نشرت مقطعًا مصورًا بهدف جذب المارة وممارسة سلوك التسول وذلك لغرض زيادة عدد متابعينها.