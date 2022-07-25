الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب خلل قاتل.. “التجارة” تستدعي 20 مركبة من هذا الطراز
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بسبب خلل قاتل.. “التجارة” تستدعي 20 مركبة من هذا الطراز

بسبب خلل قاتل.. “التجارة” تستدعي 20 مركبة من هذا الطراز
١٢:١٤:٤٧ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لخلل في صواميل قفل نظام التعليق الخلفي، أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن استدعاء 20 مركبة من طراز بورش “Cayenne” موديل 2021.

وأوضحت الوزارة على حسابها في تويتر، أنه ” تم استدعاء المركبات بسبب وجود خلل في صواميل قفل نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى تآكلها مما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث”.

وطالبت الوزارة العملاء بالآتي:

1 – ضرورة التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

2 – التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال هذا الرابط 

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الكلمات الدلالية:
استدعاء مركبات خلل قاتل طراز بورش وزارة التجارة

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