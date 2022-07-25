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أهم 7 مشروبات دافئة لعلاج الالتهاب في الحلق
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أهم 7 مشروبات دافئة لعلاج الالتهاب في الحلق

أهم 7 مشروبات دافئة لعلاج الالتهاب في الحلق
١٢:١٢:٠١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني كثير من الناس من التهاب الحلق الذي أصبح من المشكلات الصحية الشائعة، ويمكن أن تساعد بعض الطرق الطبيعية في علاج التهاب الحلق وتخفيف أعراضه، وحسب خبراء الصحة والتغذية، فإليك أهم 7 مشروبات تساعد على علاج احتقان الحلق، وهي:

1- الماء الدافئ بالعسل

يساعد تناول السوائل الدافئة على تحسين التخلص من المخاط وتقليل الاحتقان والحفاظ على رطوبة الجسم، وهي أمور مهمة أثناء علاج التهاب الاحتقان.

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2- البابونج

يساعد مشروب البابونج على محاربة العدوى وتقليل الألم، ويعد مهدئًا طبيعيًا لآلام والتهاب الحلق.

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3- النعناع

يتمتع مشروب النعناع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الألم.

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4- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أبرز المشروبات لعلاج التهاب الحلق، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على تخفيف التهاب الحلق.

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5- الميرمية

الميرمية من أفضل المشروبات لعلاج التهاب الحلق، ويمكن أن تساعد على تخفيف الالتهاب والألم.

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6- القرفة

تحتوي القرفة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، وقد تساعد في علاج نزلات البرد.

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7 – الشاي الأخضر

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر الدافئ على تخفيف التهاب الحلق وتسريع التعافي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

ماذا يفعل كوب من الشاي الأخضر على معدة فارغة؟

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