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“المرور” يحذر من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.. وهذه الغرامة في انتظار المخالفين
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محليات

“المرور” يحذر من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.. وهذه الغرامة في انتظار المخالفين

“المرور” يحذر من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.. وهذه الغرامة في انتظار المخالفين
١٢:٠٦:٠٢ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

حذّرت الإدارة العامة للمرور من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، باعتباره تصرفًا يعرّض صاحبه للخطر، واعتبرته مخالفة مرورية.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، أنها ستوقع غرامة مالية على المخالفين تبلغ 5000 ريال، قد تصل إلى 10000 ريال.

وتوقع خبراء الطقس أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه يتوقع حسب المراصد أجواءً من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، مع ارتفاع في الرطوبة وهي علامة مبشرة لتشكل السحب الممطرة.

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خبراء الطقس يتوقعون أجواءً حارة جدًا مع اتساع الحالة المطرية شمالاً

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة والمدينة وجنوب غرب الرياض، وأنها تمتد لأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

فيما توقع خبير الطقس د . عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية وأنها تتسع اليوم شمالاً، مع تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية “صحراء الربع الخالي” ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
السيول المرور عبور الاودية غرامة عبور الاودية

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