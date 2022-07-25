أعلاها 46 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبر الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، كان أعلاها 46 درجة في الخرج، بينما كانت 45 درجة في الرياض والدمام وبريدة ووادي الدواسر والإحساء وحفر الباطن.

فيما تصل درجة الحرارة في الدوادمي والمجمعة إلى 44 درجة، وفي مكة المكرمة كانت درجة الحرارة 40 درجة، وفي المدينة المنورة وصلت إلى 42 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 27 درجة مئوية.

كما توقع خبر الطقس أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه يتوقع حسب المراصد أجواءً من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، مع ارتفاع في الرطوبة وهي علامة مبشرة لتشكل السحب الممطرة، لافتًا إلى أنه يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة والمدينة وجنوب غرب الرياض، وأنها تمتد لأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

فيما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية وأنها تتسع اليوم شمالاً، مع تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسيرو نجران والباحة ومكة.