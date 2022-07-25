آخر التطورات.. انفجارات بجنوب أوكرانيا ومناورات عسكرية روسية في البحر الأسود

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في آخر تطورات الوضع في أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني، وقوع سلسلة انفجارات في ميكولايف وزابوروجيا ونيكوبول جنوبي البلاد.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية، بتعرض 8 مناطق في خاركيف إلى غارات وقصف صاروخي ومدفعي.

وأوضحت أنها رصدت عشرات السفن العسكرية الروسية خلال تنفيذ مناورات في البحر الأسود، مؤكدة أن التهديد بضربات صاروخية وإمكانية شن عملية برمائية روسية باتجاه مواقعنا لا يزال قائمًا.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها استطاعت الصمود في جبهة الشرق، وأن معركة خيرسون تأتي في إطار خطة تحرير المناطق المحتلة، مطالب بمزيد من الأسلحة لضرب عمق الخطوط الروسية، لدينا مليون جندي الآن في الجيش لمواجهة روسيا

وأكدت الاستخبارات البريطانية، أن ما لا يقل عن 300 عربة عسكرية روسية تضررت، بينها دبابات وناقلات جند بأوكرانيا، وأن المعارك في دونباس وخيرسون مستمرة لكنها غير حاسمة، لافتة إلى أن القادة الروس يواجهون معضلة الدفاع في الشرق أو الهجوم في الغرب.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأوكرانيين يرفضون اللقاء واللقاء المباشر منصوص عليه باتفاق مينسك، وأنه تم خرق اتفاق مينسك وكييف قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته، وأن روسيا قامت بشرح الأسباب التي جعلتها تبدأ العملية في أوكرانيا، حيث كانت لديها مخاوف مشروعة حول أمنها القومي، الأمر الذي تجاهله الغرب.