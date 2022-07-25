الصادرات غير النفطية للمملكة تقفز 26.7% خلال مايو

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ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 26.7%، لتبلغ 27.9 مليار ريال مقابل 22 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي وللشهر السابع عشر، ومقارنة مع شهر إبريل تراجعت الصادرات 0.1%

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 83.4%، لتبلغ 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

أما عن قيمة الواردات السلعية فقد ارتفعت 21.8%، لتبلغ 53.9 مليار ريال، مقابل 44.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.

وخلال العام الماضي، سجلت المملكة رقما قياسيًا في صادراتها غير النفطية، وذلك بعدما بلغت نحو 277.5 مليار ريال.