الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الصادرات غير النفطية للمملكة تقفز 26.7% خلال مايو
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الصادرات غير النفطية للمملكة تقفز 26.7% خلال مايو

الصادرات غير النفطية للمملكة تقفز 26.7% خلال مايو
٠٩:٢٤:٢٢ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 26.7%، لتبلغ 27.9 مليار ريال مقابل 22 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي وللشهر السابع عشر، ومقارنة مع شهر إبريل تراجعت الصادرات 0.1%

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 83.4%، لتبلغ 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

أما عن قيمة الواردات السلعية فقد ارتفعت 21.8%، لتبلغ 53.9 مليار ريال، مقابل 44.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.

وخلال العام الماضي، سجلت المملكة رقما قياسيًا في صادراتها غير النفطية، وذلك بعدما بلغت نحو 277.5 مليار ريال.

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد الصادرات السلعية الصادرات غير النفطية الواردات

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