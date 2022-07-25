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خلال شهر.. فائض الميزان التجاري في المملكة يقفز إلى 163%

خلال شهر.. فائض الميزان التجاري في المملكة يقفز إلى 163%
٠٩:١٨:٥٩ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجل الميزان التجاري السلعي للمملكة فائضًا بقيمة 90.27 مليار ريال في مايو الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 144.1 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 53.9 مليار ريال.

ووفقا لما رصدته وحدة التقارير بـ “الاقتصادية”، واستنادًا إلى بيانات رسمية، فقد قفز الفائض التجاري السلعي في أبريل 163% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي شهر إبريل، سجل الميزان التجاري السلعي للمملكة فائضًا بقيمة 81.8 مليار ريال في إبريل الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 137.1 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 55.3 مليار ريال، حيث قفز الفائض التجاري السلعي في إبريل 318.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي 17%، ليبلغ نحو 2.81 تريليون دولار، مقابل 2.39 تريليون دولار في 2020، حيث يمثل 2.83% من الاقتصاد العالمي.

وبلغت حصة المملكة من الاقتصاد العربي في 2021 نحو 29.7، كأكبر اقتصاد عربي بنحو 833.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3.13 تريليون ريال.

 

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد العربي الصادرات الفائض التجاري الميزان التجاري الواردات

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