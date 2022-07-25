“المركزي”: الشركات أكثر تعثرًا من الأفراد في سداد التمويلات

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كشف تقرير البنك المركزي “ساما”، أن الشركات كانت الأكثر تعثرًا من الأفراد في سداد التمويلات، حيث صنف نسب التعثر في سداد القروض بتصنيفات مختلفة، وقام – حسب “عكاظ”- بتقسيم التأخر إلى خمسة أقسام، من بينها نسبة التعثر في سداد القروض حسب الأنشطة الممولة، والذي بيّنت خلاله أن:

1 – التعثر العقاري السكني بلغ 4.1%.

2 – العقاري التجاري بلغ 7.8%.

3 – تعثر المركبات بلغ 12%.

4 – تعثر بطاقات الائتمان بلغ 1.4%.

5 – التمويل الاستهلاكي بلغ 6.9%.

6 – تعثر المعدات بلغ 28.9%.

7 – أما التعثرات الأخرى فقد شكلت 8%.

فيما جاء التقسيم الآخر لتقرير البنك المركزي بحسب القطاع، حيث شكل تعثر:

1 – الأفراد 6.8%.

2 – الشركات 21%.

3 – المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 10.8%.

كما تم التقسيم في تقرير البنك المركزي، حسب الدخل الشهري للأفراد، إذ شكل التعثر لمن:

1 – دخلهم الشهري 5000 وأقل نسبة 18.4%.

2 – دخلهم يراوح من 5001 حتى 10000 نسبة 8.5%.

3 – الدخل 10001 حتى 15000 نسبة 4.1%.

4 – الدخل من 15001 حتى 20000 نسبة 2.9%.

5 – الدخل الأعلى من 20000 بلغت نسبة التعثر في سداد القروض 4.8%.

وحسب نوع الوظيفة للأفراد، فقد انقسم التعثر في تقرير البنك المركزي لـ:

1 – موظفي القطاع الحكومي 4.9%.

2 – موظفي القطاع الخاص 9.1%.

3 – العاملين لحسابهم الخاص 11.1%.

4 – المتعاقد 2.3%.

كما جاء تقسيم تقرير البنك المركزي من حيث عمر العميل للأفراد، فكانت نسبة التعثر لـ:

1 – الأصغر من 30 سنة 11.7%.

2 – الأكبر من 30 وأصغر من 50 بلغت نسبة التعثر في السداد لديهم 5.7%.

3 – وأكبر من 50 وأصغر من 60 سنة 5%.

4 – من هم أكبر من 60 سنة بلغت نسبة التعثر في سداد القروض لديهم 3.7%.