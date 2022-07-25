“المركزي”: الشركات أكثر تعثرًا من الأفراد في سداد التمويلات
تواصل – فريق التحرير:
كشف تقرير البنك المركزي “ساما”، أن الشركات كانت الأكثر تعثرًا من الأفراد في سداد التمويلات، حيث صنف نسب التعثر في سداد القروض بتصنيفات مختلفة، وقام – حسب “عكاظ”- بتقسيم التأخر إلى خمسة أقسام، من بينها نسبة التعثر في سداد القروض حسب الأنشطة الممولة، والذي بيّنت خلاله أن:
1 – التعثر العقاري السكني بلغ 4.1%.
2 – العقاري التجاري بلغ 7.8%.
3 – تعثر المركبات بلغ 12%.
4 – تعثر بطاقات الائتمان بلغ 1.4%.
5 – التمويل الاستهلاكي بلغ 6.9%.
6 – تعثر المعدات بلغ 28.9%.
7 – أما التعثرات الأخرى فقد شكلت 8%.
فيما جاء التقسيم الآخر لتقرير البنك المركزي بحسب القطاع، حيث شكل تعثر:
1 – الأفراد 6.8%.
2 – الشركات 21%.
3 – المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 10.8%.
كما تم التقسيم في تقرير البنك المركزي، حسب الدخل الشهري للأفراد، إذ شكل التعثر لمن:
1 – دخلهم الشهري 5000 وأقل نسبة 18.4%.
2 – دخلهم يراوح من 5001 حتى 10000 نسبة 8.5%.
3 – الدخل 10001 حتى 15000 نسبة 4.1%.
4 – الدخل من 15001 حتى 20000 نسبة 2.9%.
5 – الدخل الأعلى من 20000 بلغت نسبة التعثر في سداد القروض 4.8%.
وحسب نوع الوظيفة للأفراد، فقد انقسم التعثر في تقرير البنك المركزي لـ:
1 – موظفي القطاع الحكومي 4.9%.
2 – موظفي القطاع الخاص 9.1%.
3 – العاملين لحسابهم الخاص 11.1%.
4 – المتعاقد 2.3%.
كما جاء تقسيم تقرير البنك المركزي من حيث عمر العميل للأفراد، فكانت نسبة التعثر لـ:
1 – الأصغر من 30 سنة 11.7%.
2 – الأكبر من 30 وأصغر من 50 بلغت نسبة التعثر في السداد لديهم 5.7%.
3 – وأكبر من 50 وأصغر من 60 سنة 5%.
4 – من هم أكبر من 60 سنة بلغت نسبة التعثر في سداد القروض لديهم 3.7%.