بعد الانهيار الأرضي بالأحساء.. تفعيل خطط الطوارئ وتأمين الحاجات المائية

تواصل – فريق التحرير

باشرت الفرق الهندسية في شركة المياه الوطنية بالأحساء، أعمال صيانة تسرب المياه الناتج عن انكسار في خط مائي فرعي، تسبب في حدوث هبوط أرضى مفاجئ بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى بمدينة الهفوف، دون حدوث أي أضرار بشرية.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بتفعيل خطط الطوارئ وتأمين الخدمات المائية لجزء من حي عين موسى عبر مناورة بشبكات المنظومة ودعم آخر عن طريق الصهاريج لحين إصلاح الكسر خلال ساعات، لافتة أن العملاء في الحي لم يتأثروا جراء هذه الأعمال الطارئة ولم ترد أي شكاوى أو بلاغات بانقطاع الخدمة عن عقاراتهم، وفق صحيفة “اليوم”.

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كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لحادثه خروج قائد المركبة عبر فتحة السقف، وتبيّن أن المركبة سقطت على طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبد العزيز “الشارع الملكي”.

وعلّقت أمانة محافظة الأحساء، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انهيار أرضي مفاجئ أدّى إلى ابتلاع سيارة من نوع “هيونداي” واحتجاز قائدها.

وأوضحت الأمانة في بيانها الصادر، أنها وجّهت الفرق المختصة للموقع، وتبين وجود كسر لخط مياه تسبب في تآكل الطبقة تحت الإسفلت، ما نتج عنه الحادث، مشيرة إلى أنه تم تأمين وسائل السلامة بالتعاون مع إدارات “المرور” و”الدفاع المدني”.

وأضافت تم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص أعمال الأمانة، مؤكدة استمرار أعمال متابعة سلامة الطريق الخدمية لحين انتهاء أعمال الصيانة.