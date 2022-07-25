الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هل للأمطار الصيفية ضرر على النباتات البرية والحيوانات؟ خبير يوضح
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هل للأمطار الصيفية ضرر على النباتات البرية والحيوانات؟ خبير يوضح

هل للأمطار الصيفية ضرر على النباتات البرية والحيوانات؟ خبير يوضح
٠٩:٠٧:٥٠ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال عالم النبات الخبير حميد الدوسري: إنه بالنسبة للأمطار في هذا الوقت، فإنها توافق فترة ما يعرف بالكمون الصيفي، وهو يماثل السبات الشتوي عند بعض الأحياء، حيث تموت فيه الفروع الظاهرية لبعض النبات الرعوي، ويبقى النبات في فترة سكون حتى انتهاء الحر، فإذا جاء مطر في هذا الوقت كسر فترة الكمون، قبل حلول موعدها ونبت في النبات ورق وفروع يسميها العرب النشر، ويزعمون أنه مضر بالحيوان الذي يرعاه، وبعضهم يزعم أنه يقتل الحيوان، لافتًا إلى أن كلامهم عن المطر القليل، وليس الأمطار الغزيرة التي تتساقط هذه الأيام.

وأوضح أنه بناءً على تجربة شخصية فإنه شاهد كثيرًا من النبات الكامن يموت ويتلف “الحميس” الكلاء وهو العشب الذي تأكل منه الحيوانات في مثل هذه الأيام، حيث لا ينبت عشب بديلًا له، مشيرًا إلى أن مواعيد الثمرة يختلف في كثير من الشجر، حيث يثمر في غير مواعيد أثماره المعتادة، ولا تصلح تلك الثمرة ولا تنتج بذورًا، ثم لا تثمر هذه الشجرة في موعدها المعتاد.

وأضاف أن المنبه الهرموني للساعة البيولوجية للنبات يتحرك وكأن الصيف والحر قد انتهى، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة، ووفرة الرطوبة، بينما طول النهار وأشعة الشمس وعودة الحرارة، تنبه النبات إلى أنه في وقت آخر، فتحصل اضطرابات هرمونية حيوية في النبات، تؤثر تأثيرًا غير طيب على حياة النبات وانتظام نموه ومواعيده السابقة.

الكلمات الدلالية:
الأمطار الصيفية الحيوانات الساعة البيولوجية النباتات البرية حالة الطقس حميد الدوسري

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