هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 104.21 دولار للبرميل

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سجلت أسعار النفط اليوم هبوطًا، ليواصل سلسلة من الخسائر في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة في أمريكا، إلى الحد من زيادة الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 48 سنتًا أو 0.5% إلى 102.72 دولار للبرميل منخفضة لليوم الرابع.

ولليوم الرابع أيضًا، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 65 سنتًا أو 0.7% إلى 94.05 دولار للبرميل.

وأوضح مراقبون – حسب “سكاي نيوز” – أنه من المرجح أن يظل اتجاه السوق نزوليًا بسبب المخاوف من أن تؤدي زيادة معدلات الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود، وأن يؤدي استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي إلى الحد من قلة المعروض العالمي.

يأتي هذا بعد قرار أوروبي بتوسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة لروسيا؛ بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول من طرف ثالث.