الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 104.21 دولار للبرميل
قبل 90 عامًا.. الملك عبد العزيز من جدة: كل جارحة من جوارح الشعب تؤلمني (صورة)
 ترجمة خطب المسجد النبوي إلى 10 لغات عالمية
ما يفعل من أدى عددًا من الصلوات ثم اكتشف أن القبلة غير صحيحة؟ “الخثلان” يُجيب
خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار جواز سفر لمن عمره أقل من 15 سنة
“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول على 5 مناطق

أحدث الأخبار

هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 104.21 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 104.21 دولار للبرميل
٠٨:١٢:٤٤ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط اليوم هبوطًا، ليواصل سلسلة من الخسائر في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة في أمريكا، إلى الحد من زيادة الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 48 سنتًا أو 0.5% إلى 102.72 دولار للبرميل منخفضة لليوم الرابع.

ولليوم الرابع أيضًا، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 65 سنتًا أو 0.7% إلى 94.05 دولار للبرميل.

وأوضح مراقبون – حسب “سكاي نيوز” – أنه من المرجح أن يظل اتجاه السوق نزوليًا بسبب المخاوف من أن تؤدي زيادة معدلات الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود، وأن يؤدي استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي إلى الحد من قلة المعروض العالمي.

يأتي هذا بعد قرار أوروبي بتوسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة لروسيا؛ بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول من طرف ثالث.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أمريكا أوروبا خام برنت روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مقيم إثر إصابته بفيروس «كورونا» في الهفوف

وفاة مقيم إثر إصابته بفيروس «كورونا» في الهفوف

منذ 6 سنوات
«الصحة» تدعو الحجاج للالتزام بأخذ لقاحي «الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية»

«الصحة» تدعو الحجاج للالتزام بأخذ لقاحي «الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية»

منذ 5 سنوات
الداخلية البحرينية: مقتل رجل أمن وإصابة 2 آخرين في تفجير إرهابي

الداخلية البحرينية: مقتل رجل أمن وإصابة 2 آخرين في تفجير إرهابي

منذ 5 سنوات
«المطلق» يدعو للاستفادة من منتجات الإسكان والاطلاع على أساسها الشرعي

«المطلق» يدعو للاستفادة من منتجات الإسكان والاطلاع على أساسها الشرعي

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *