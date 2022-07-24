فورا.. أبل تطالب المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار من iOS

تواصل ـ فريق التحرير:

نوهت شركة أبل مستخدمي “آيفون” بضرورة تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 15.6، وذلك بشكل فوري لأنه يتضمن تصحيحات لـ39 نقطة.

وتم تخصيص التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة.

كما يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تُظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة.

ولم تعلن الشركة عن استغلال أي من المشكلات بنشاط، كما فعلت في مايو 2021 عندما تم اكتشاف تعرض WebKit للخطر.

تقول أبل: إنها “لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات”.