فتح طريق «الطائف – الرياض» بعد ساعات من تحويل الحركة المرورية بسبب السيول
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، فتح طريق “الطائف – الرياض” بعد هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في المنطقة.
وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن تحويل الحركة المرورية على طريق ( الطائف- الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض بسبب السيول المنقولة ، نود التنويه بأنه تم فتح الطريق الآن .
وأضافت أن الطريق أصبح سالكًا في كلا الاتجاهين، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.
يذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت مساء أمس، تحويل الحركة المرورية على طريق (الطائف – الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض، بسبب السيول المنقولة.
إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن تحويل الحركة المرورية على طريق ( الطائف- الرياض )بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري ام الدوم باتجاه الرياض بسبب السيول المنقولة ، نود التنويه بأنه تم فتح الطريق الآن واصبح سالكًا في كلا الاتجاهين ،مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان .#الوقاية_أمان pic.twitter.com/KTmfS90PkT
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) July 24, 2022