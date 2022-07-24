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فتح طريق «الطائف – الرياض» بعد ساعات من تحويل الحركة المرورية بسبب السيول
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محليات

فتح طريق «الطائف – الرياض» بعد ساعات من تحويل الحركة المرورية بسبب السيول

فتح طريق «الطائف – الرياض» بعد ساعات من تحويل الحركة المرورية بسبب السيول
٠٢:٥٨:٤٣ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، فتح طريق “الطائف – الرياض” بعد هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في المنطقة.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن تحويل الحركة المرورية على طريق ( الطائف- الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض بسبب السيول المنقولة ، نود التنويه بأنه تم فتح الطريق الآن .

وأضافت  أن الطريق أصبح سالكًا في كلا الاتجاهين، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.

يذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت مساء أمس، تحويل الحركة المرورية على طريق (الطائف – الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض، بسبب السيول المنقولة.

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أمن الطرق السيول القوات الخاصة لأمن الطرق طريق الطائف الرياض

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