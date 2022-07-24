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دراسة حديثة: يمكن اكتشاف الزهايمر قبل 17 عاما من المرض
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صحة

دراسة حديثة: يمكن اكتشاف الزهايمر قبل 17 عاما من المرض

دراسة حديثة: يمكن اكتشاف الزهايمر قبل 17 عاما من المرض
٠٢:٥٠:٠٨ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تمكن باحثون من تشخيص دقيق قائم على العلامات الحيوية في المراحل المبكرة لمرض الزهايمر في عينات الدم قبل 17 عاما من ظهور أعراضه، حيث بات من الممكن اكتشاف أن هناك اختلالا في تكوين بيتا أميلويد.

ويتسبب مرض الزهايمر باختلال بروتين أميلويد بيتا في حدوث ترسبات مميزة في الدماغ، تسمى اللويحات، ويمكنها استكشافها بواسطة مستشعر الأشعة الذي تم تطويره في بوخوم بألمانيا.

يقول بروفيسور كلاوس غيرويرت: إن “الهدف هو تحديد خطر الإصابة بمرض الزهايمر في مرحلة لاحقة من خلال اختبار دم بسيط حتى قبل أن تتشكل اللويحات السامة في الدماغ، من أجل ضمان إمكانية بدء العلاج في الوقت المناسب”.

كما يؤكد باحثون أنه من “المثير للدهشة أننا وجدنا أن تركيز بروتين الألياف الدبقية GFAP يمكن أن يشير إلى المرض حتى 17 عامًا قبل المرحلة السريرية، على الرغم من أنه أقل دقة بكثير من مستشعر الأشعة تحت الحمراء المناعية”.

ويأمل باحثون أن يساعد التشخيص المبكر القائم على اختلال تكوين الأميلويد بيتا في تطبيق أدوية مرض ألزهايمر في مثل هذه المرحلة المبكرة.

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