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غرق 17 في انقلاب زورق يقل مهاجرين قبالة سواحل الولايات المتحدة
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دولي

غرق 17 في انقلاب زورق يقل مهاجرين قبالة سواحل الولايات المتحدة

غرق 17 في انقلاب زورق يقل مهاجرين قبالة سواحل الولايات المتحدة
٠٢:٤٦:٣٩ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الأمريكية، عن مقتل 17 شخصا غرقاً إثر انقلاب زورق يقل مهاجرين من هايتي قبالة سواحل جزر الباهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة بحرا صوب الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس في مؤتمر صحفي “إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 17 شخصا بينهم رضيع وتم إنقاذ 25 شخصا”، مضيفا أن أنهم كانوا على متن زورق سريع متجه إلى ميامي، حيث انقلب الزورق جراء الأمواج العالية.

وقال قائد الشرطة كلايتون فيرناندر بأن قرابة 60 شخصا ربما كانوا على متنه ويُعتقد أن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

في سياق متصل، تم احتجاز شخصين من جزر الباهاما، للاشتباه في تورطهم في عملية لتهريب مهاجرين، ويُعتقد أن جميع من كانوا على متن الزورق مهاجرون من هايتي.

الكلمات الدلالية:
الولايات المتحدة جزر البهاما غرق زورق هايتي

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