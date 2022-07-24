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«إصرار وتهور» مغامرة من سائق سوداني وسط السيول تتسبب في وفاة 10 أشخاص (فيديو)
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«إصرار وتهور» مغامرة من سائق سوداني وسط السيول تتسبب في وفاة 10 أشخاص (فيديو)

«إصرار وتهور» مغامرة من سائق سوداني وسط السيول تتسبب في وفاة 10 أشخاص (فيديو)
٠٢:٣٠:٥٦ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

انتشر على مواقع التواصل فيديو يحبس الأنفاس لسائق سوداني جازف بأرواح الركاب أثناء السيول التي وقعت أمس في السودان فوقعت الكارثة.

وأظهر مقطع الفيديو كارثة جرف المياه المندفعة للعربة إلى منطقة عميقة وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.

وأكدت السلطات السودانية أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، بعد جرف سيل عرم سيارتهم أثناء عبور وادٍ بولاية جنوب كردفان.

الكارثة المحققة وقعت بسبب إصرار سائق سيارة دفع رباعي على خوض مغامرة بالغة الخطورة بعبور وادي وسط السيول بولاية جنوب كردفان بسيارته.

وبسبب السيل المنهمر؛ فقد السائق المتهور السيطرة على سيارته التي جرفتها المياه المندفعة بطريقة مروعة لأسفل الوادي، متسببا في مصرع عشرة أشخاص غرقا.

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إصرار السائق جازف بأرواح الناس سيول السودان كارثة السيول

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