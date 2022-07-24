رغم عدم وجود تسربات.. عائلة تشكو ارتفاع فاتورة المياه إلى 400 ألف ريال بالدمام

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شكت عائلة في الدمام من ارتفاع فاتورة المياه إلى 400 ألف ريال على رغم عدم وجود أي تسربات داخل المنزل.

وسلطت قناة “الإخبارية” في تقرير لها الضوء على معاناة الأسرة، حيث تفاجأت في يناير الماضي بمطالبة شركة المياه لهم بمبلغ 400 ألف ريال.

المواطنة التي تسكن المنزل من طابق واحد مع عائلتها المكونة من 7 أفراد، قالت إن جميع أفراد أسرتها متضررين بسبب الفواتير.

وأضافت المواطنة فادية الفواز : “لو حسبنا مبالغ الفاتورة التي تأتي شهريا لنا ، 120 ريال أو 400 ريال، خلال فترة الـ 8 سنوات التي قضيناها في المنزل ، كانت وصلت فاتورة المياه بها إلى 50 أو 40 ألف ريال فقط، فمن أين أتى مبلغ 400 ألف ريال” .

يذكر أن الشركة عندما قامت بفحص المنزل لم تجد أي تسريبات وخفضت المبلغ إلى 250 ألف ريال .