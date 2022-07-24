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بالفيديو.. عاق يضرب والدته بوحشية في تونس وتحرك رسمي
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بالفيديو.. عاق يضرب والدته بوحشية في تونس وتحرك رسمي

بالفيديو.. عاق يضرب والدته بوحشية في تونس وتحرك رسمي
٠١:٣٨:٣٣ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في أبشع صورة من صور العقوق والجحود؛ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو لرجل عاق يضرب والدته المسنة بكل وحشية؛ ويطلب منها أن تنظف الأشياء بما فوق طاقتها.

وبحسب الفيديو المتداول بكثرة والذي أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لم يتوقف الرجل عند هذا الحد بل كان يصرخ على أمه بأعلى صوته موجها لها كلمات قاسية جدا، بل وقام بضربها على ظهرها، ويطلب منها أن تنظف الأشياء أكثر وأسرع.

المقطع أثار غضبا عارما على مواقع التواصل، كما استدعى السلطات التونسية ، والتي بدأت تحقق في هذا الموضوع؛ بسبب أن هذا الرجل الذي قام بتعنيف والدته المسنة بدون أي رحمة ولا شفقة؛ والدته التي حملته في بطنها وربته وكانت سببا في وجوده بهذه الحياة.

من جانبها؛ أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بلاغا تفاعيلا مع ما تم تداوله من معطيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص مقطع فيديو يوثّق لشبهة تعرض امرأة مسنة للعنف المادي واللفظي من قبل ابنها.

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