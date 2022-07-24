«تحذير للأطفال» وفاة طفل بعد شرب مياه مثلجة.. وطبيب يكشف السبب

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في واقعة تدق ناقوس الخطر لدى الجميع من أجل تحذير الأطفال من عادة قد تؤدي- لا قدر الله- إلى وفاتهم، بعد شرب المياه المثلجة.

الواقعة الصادمة التي حيّرت الجميع تمثلت في وفاة طفل مصري (بمحافظة الغربية) يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد شرب مياه من أحد المبردات في الشارع، حيث كان يلهو بدراجته الهوائية ولشدة الحر شرب مياه مثلجة فسقط مغشيًا عليه.

وكشفت التحقيقات ان الطفل توفى قبل وصوله إلى المستشفى، وأثبت تقرير مفتش الصحة أن الطفل توفي متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق في مصر، إن هناك سببين في هذه الحالة قد يكونا وراء الوفاة، هما:

1- بسبب تناول الماء المثلج في الجسم الساخن نتيجة حرارة الصيف والرياضة أو المجهود البدني الزائد فهذا يؤدي إلى سكتة قلبية.

ويقول إن الماء البارد ينشط العصب الحائر الذي يتسبب في بطء شديد في دقات القلب ويؤدي بدوره إلى هبوط في الدورة الدموية وإغماء وفي هذه الحالة تحدث الوفاة لأن الطفل غالبا كان يعاني من متلازمة اختلال كامن في كهرباء القلب تم تنشيطها.

2- أن يكون الطفل وعقب تناوله الماء البارد قد تعرض لشرقة أدت لتسرب الماء إلى الرئتين.