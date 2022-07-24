مسؤول دولي: بوتين استخدم دوبليرا خلال زيارته الأخيرة لإيران

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أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ما بدا عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من “صحة جيدة للغاية” بشكل يتناقض مع معلومات استخباراتية أمريكية تفيد بأنه مريض سرطان في مراحل متقدمة.

وهو ما دعا مسؤول كبير بالمخابرات الأوكرانية للتأكيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ربما تم استبداله بشخص شبيه له، أي “دوبلير” في زيارته إلى إيران هذا الأسبوع.

وأخبر اللواء الأوكراني كيريلو بودانوف أن مظهر بوتين المفعم بالحيوية خلال الزيارة لم يكن معهودًا، مشيرًا إلى أن الرجل الذي ظهر في اللقطات لم يكن بوتين.

وأضاف بودانوف متسائلًا إنه عند “إلقاء نظرة على لحظة خروج بوتين من الطائرة. هل هو بوتين على الإطلاق؟”.

وتشيع أمريكا منذ فترة طويلة أن الرئيس بوتين ربما يعاني من مرض السرطان، لكنه بدا أكثر يقظة وحركة من المعتاد خلال زيارته لإيران للقاء المرشد الإيراني علي خامنئي.