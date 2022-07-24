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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 26 ذي الحجة
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 26 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 26 ذي الحجة
٠١:٥٣:٢٩ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 26 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 25 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:28

المدينة – 4:20

الرياض – 3:51

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:29

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:45

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:04

المدينة – 7:10

الرياض – 6:42

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:34

المدينة –  8:40

الرياض – 8:12

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:33 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:59 بمشيئة الله.

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