«ليست قصورا أو سيارات فارهة».. ماذا تمنى طفل كفيف إذا عاد بصره لمرة واحدة؟ (فيديو مؤثر)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثرا لطفل كفيف لكنه من حفظة كتاب الله، حينما سألوه عن الشئ الذي يريد أن يراه إذا عاد بصره لمرة واحدة فقط.

وقال الطفل الكفيف، إنه يتمنى إذا سنحت له الفرصة لرؤية شئ لمرة واحدة، أن يرى كيف يُكتب القرآن الكريم، حيث قال :” أشوف كيف يكتبون القرآن وكيف التجويد وكيف السين الصغير كيف يكتبونه”.

وعلق ناشر الفيديو :” سألوه عن ماذا يريد أن يرى إذا عاد بصره لمرة واحدة تأمل أمنية كفيف”.

وتابع :” لم يتمن رؤية قصور مشيّدة ، ولا سيارات فارهة ولا أموال طائلة ، ولا جهاز جوال يُقَلِّبُ صفحاته، ويُتابع مشاهيره ولا ولا ولا.. فقل لي بربك ياأيها المُبْصِرُ ماذا عملت بمثل أُمْنِيَتَه؟”.

واختتم بالقول :” نسأل الله أن يرزقه البَصَرَ والبَصِيْرَةَ”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالطفل وتعلقه بكتاب الله داعين الله أن يرد له بصره ويحقق له أمنيته.