الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري: 5 أطعمة تحوي نسبة عالية من الملح.. لا تفرط في تناولها
الفيلة تتحول لقطاع طريق للاستحواذ على قصب السكر (فيديو)
بعد تعيينه.. «الرشيد» يوجه الشكر لخادم الحرمين وولي العهد
«الجوازات»: لهذا السبب.. سارعوا بإصدار هوية وطنية لمن بلغ 12 عامًا
بالفيديو.. سيول عارمة تقطع طريق «الرياض – مكة» السريع
عاجل..«الوطني للعمليات الأمنية» يغلق طريق الطائف الرياض بسبب السيول الجارفة (فيديو)

صحة

استشاري: 5 أطعمة تحوي نسبة عالية من الملح.. لا تفرط في تناولها

استشاري: 5 أطعمة تحوي نسبة عالية من الملح.. لا تفرط في تناولها
١٢:٠٢:٤٦ ص، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة بسبب نسبة الأملاح التي تحتوي عليها.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن المنتجات عالية الملح متعددة، أبرزها:

– مكعبات مرق الدجاج
– رقائق البطاطس
– المايونيز
– الوجبات السريعة
– المخللات
– صوصات السلطات

يذكر أن خبراء الصحة، يحذرون من خطورة الإفراط في تناول الملح، حيث يشكل خطراً كبيراً على الصحة، ولذلك ينصح بتجنب تناول كميات كبيرة منه لتفادي أعراض زيادة الملح في الجسم وما يعقبها من أضرار.

وتشمل أعراض زيادة الأملاح في الجسم:

أولاً: الشعور بالعطش من أعراض زيادة الأملاح في الجسم

ثانياً: احتباس السوائل

ثالثاً: ارتفاع ضغط الدم

رابعاً أمراض القلب

كذلك يمكن علاج زيادة الاملاح في الجسم، حيث يعتمد علاج زيادة الأملاح في الجسم على أعراض زيادة الأملاح في الجسم، ويشمل العلاج ما يلي:

• تناول مدررات البول

• شرب كثير من الماء

• تناول بعض الأدوية

الكلمات الدلالية:
أطعمة أطعمة تحتوي على أملاح زائدة الأملاح الملح

مواد ذات صلة

المزيد
الأرقام بالآلاف.. «أوميكرون» يوجه ضربة قاسية لهذه الدولة

الأرقام بالآلاف.. «أوميكرون» يوجه ضربة قاسية لهذه الدولة

منذ 8 أشهر
الصيام والطعام النباتي علاج لالتهاب القولون.. كيف ذلك؟

الصيام والطعام النباتي علاج لالتهاب القولون.. كيف ذلك؟

منذ 3 سنوات
مجدي يعقوب ينصح بتناول “الستاتين” الخافض للكولسترول

مجدي يعقوب ينصح بتناول “الستاتين” الخافض للكولسترول

منذ 8 سنوات
دقيق جوز الهند.. مفتاح الصحة والرشاقة

دقيق جوز الهند.. مفتاح الصحة والرشاقة

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *