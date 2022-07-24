أبرزها جبال نجران.. أمطار الخير تعم بالبركة على أربعة مناطق بالمملكة (صور وفيديو)

تواصل ـ واس:

بفضل من الله ونعمته التامة على عبادة، أرسل الله اليوم السحب الممطرة على عدة مناطق بالمملكة لتطلف من أجواء الحر القاسية ودرجات الحرارة المرتفعة.

في نجران:

هطلت – أمس- أمطارٌ غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وشملتْ مدينةَ نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش ، وحبونا ، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وهدادة، والخانق، وقطن، والصفاح، والجوشن، والجفة، والحرشف، وسلطانة، وحمى ، وأنحاءَ متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

الباحة:

كما شهِدت منطقة الباحة – أمس- هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفةٍ إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

جازان:

هطلت – مساء أمس- أمطارٌ متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك، و الريث، و هروب، و فيفا، و العارضة، والعيدابي، و ضمد، وصبيا، وأبو عريش، وبيش، والدرب، ومركزي الحقو، والحشر، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة ، سالت على أثرها وديان جيزان، وخلب، والسلف.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الطائف:

هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت ( الهدا والشفاء والحوية)، مصحوبةً برياح سطحية ، جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.