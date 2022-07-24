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بالفيديو.. سيول عارمة تقطع طريق «الرياض – مكة» السريع

بالفيديو.. سيول عارمة تقطع طريق «الرياض – مكة» السريع
١١:٣٠:٠٧ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول غرب المويه بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم.

وتسببت السيول في قطع الطريق السريع الرياض – مكة، مساء اليوم الأحد 25/12/1443هـ، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف : “لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة”.

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المويه سيول عارمة طريق الرياض مكة طريق الرياض مكة السريع

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