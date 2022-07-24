الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الفيلة تتحول لقطاع طريق للاستحواذ على قصب السكر (فيديو)
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الفيلة تتحول لقطاع طريق للاستحواذ على قصب السكر (فيديو)

الفيلة تتحول لقطاع طريق للاستحواذ على قصب السكر (فيديو)
١١:٤٨:٣٦ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع طريف نادر، يقطع فيل وابنه الصغير الطريق على شاحنات قصب السكر العابرة وسط طرق الغابة التي يقطنونها؛ في أحد طرق الغابات داخل الهند.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفيل وابنه وهما يقفان أمام الشاحنة المحملة بقصب السكر ليمنعاها من المرور.

الغريب في الواقعة أن الفيل وصغيره لا ينصرفان من مكانهما إلا إذا قام أصحاب الشاحنة برمي بعض من حزم قصب السكر لهما، حينها يبتعدون عن الطريق ليبدوا في أكل غنيمتهم من قصب السكر.

الكلمات الدلالية:
الفيلة غابات الهند قصب السكر قطاع طرق

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