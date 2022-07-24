الفيلة تتحول لقطاع طريق للاستحواذ على قصب السكر (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع طريف نادر، يقطع فيل وابنه الصغير الطريق على شاحنات قصب السكر العابرة وسط طرق الغابة التي يقطنونها؛ في أحد طرق الغابات داخل الهند.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفيل وابنه وهما يقفان أمام الشاحنة المحملة بقصب السكر ليمنعاها من المرور.

الغريب في الواقعة أن الفيل وصغيره لا ينصرفان من مكانهما إلا إذا قام أصحاب الشاحنة برمي بعض من حزم قصب السكر لهما، حينها يبتعدون عن الطريق ليبدوا في أكل غنيمتهم من قصب السكر.