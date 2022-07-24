عاجل..«الوطني للعمليات الأمنية» يغلق طريق الطائف الرياض بسبب السيول الجارفة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، غلق طريق الطائف الرياض باتجاه الطائف، بسبب السيول الجارفة بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وكان رواد مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو وثق جريان السيول في مركز قيا جنوب الطائف مساء اليوم الأحد.

المقطع نشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، ووثق جريان السيول العارمة في مركز قيا بالطائف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.