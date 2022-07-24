الجيش الأمريكي يواجه أزمة جديدة.. تخفيض القوات أو التجنيد الإجباري ماذا يحدث؟

تواصل – وكالات:

يواجه الجيش الأمريكي نقصًا حادًا في عدد المجندين بسبب رفض الأمريكيين للانضمام إلى صفوفه، ما قد يدفع القيادة لاتخاذ قرارات صعبة، وفقا لصحيفة “صحيفة The American Conservative الأمريكية”.

وأوضحت الصحيفة أن “أزمة نقص المجندين هي الأحدث في سلسلة من الانتكاسات التي أصابت الجيش الأمريكي منذ الانسحاب من أفغانستان الذي أدى إلى تدمير صورة المؤسسة التي تضطر الآن لمجابهة الاتهامات بعدم الكفاءة والتسييس”.

وأضافت أن “الجيش الأمريكي شهد تغييرات في السنوات الأخيرة وتحدث بلغة اليسار، الأمر الذي جعله في النهاية قريبا بشكل خطير من الديمقراطيين وتسبب في انخفاض عدد الأمريكيين الذين يدخلون الخدمة”.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن “القيادة العليا للجيش الأمريكي قد تواجه خيارات صعبة، إما تخفيض عدد القوات أو التحول إلى التجنيد الإجباري العسكري الشامل”.