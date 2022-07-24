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تعيين صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.. فمن هو؟
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تعيين صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.. فمن هو؟

تعيين صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.. فمن هو؟
١٠:٥٣:٣٨ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، بتعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

وذكرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد، أن الرشيد يتمتع بخبرة قيادية طويلة، وشغل عددا من المناصب العليا كان آخرها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت”.

ونشرت الهيئة أبرز المعلومات التعريفية عن المهندس صالح بن إيراهيم، والتي جاءت كما هو موضح في الإنفوجراف التالي:

الكلمات الدلالية:
المدينة المشاعر المقدسة الهيئة الملكية صالح الرشيد مكة

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