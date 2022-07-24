الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ما حكم المرأة التي تلبس لباسًا ضيِّقًا لكنه ساتر لجميع بدنها؟
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ثقافية

ما حكم المرأة التي تلبس لباسًا ضيِّقًا لكنه ساتر لجميع بدنها؟

ما حكم المرأة التي تلبس لباسًا ضيِّقًا لكنه ساتر لجميع بدنها؟
١٠:١١:٥٦ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم المرأة التي تلبس لباسًا ضيِّقًا لكنه ساتر لجميع بدنها.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: ما حكم المرأة التي تلبس لباسًا ضيِّقًا لكنه ساتر لجميع بدنها؟

وأجاب الشيخ بقوله: هذا الثوب الذي يَصف حجم المرأة ومحاسن المرأة لا شك أنه إن لم يكن للزوج أنه ممنوع؛ لأنه يُثير الفتنة، وإذا كان المحارم والنساء يُبدَى لهم ما لا يُبدَى لغيرهم لكن هذا لا شك أنه مثار فتنة.

وأضاف الشيخ: وعند النساء الأمر فيه أخف؛ لأن افتتان النساء بعضهن ببعض أخف من افتتان الرجال ولو كانوا محارمَ، ولكن مع هذا يُمنع منه إذا كان مثيرًا للفتنة، وأما عند الرجال الأجانب فلا يجوز بحال.

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