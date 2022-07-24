لتكون متنفسًا للأهالي.. سكان حي الحزم جنوب الرياض يطالبون بإنشاء حدائق عامة

تواصل – سلطان الزريق:

يطالب أهالي حي الحزم جنوب العاصمة الرياض، من الجهات المعنية إنشاء حدائق عامة لتكون متنفسًا للأهالي لاسيما في فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقال عبد الرحمن بن علي الخرعان أحد المواطنين من سكان الحي في رسالة لصحيفة “تواصل”، إنهم يفتقدون في حي الحزم للحدائق العامة، ومضامير المشي، ويطالبون أمانة منطقة الرياض وبلدية نمار بإنشاء حدائق لخدمة الأهالي وحتى يتمكن الصغار من اللعب بشكل صحي وآمن.

ورصد المواطن في رسالته، أحد المواقع التي تحولت لمجمع للمخلفات ، والتي يمكن الاستفادة منها في إنشاء حديقة يانعة لتكون متنفسًا وممشى للأهالي ليتمكنوا من ممارسة رياضة المشي، وأيضًا لتكون ساحة للعب ومرح الأطفال خلال الإجازات.

وطالب البلدية بأن تقوم بإزالة هذه المخلفات وأن تحول المكان إلى حديقة عامة لأهالي الحي حتى يستفيد منها الكبار والصغار من سكان الحي.

وأضاف أن أهالي الحي لايجدون لهم متنفسا رغم وجود قطعة أرض كبيرة غير مستغلة يمكن أن يتم استثمارها في هذا الغرض.

وأكد أيضا في رسالته أن إنشاء حدائق عامة سيكون له تأثير إيجابي في تلطيف الأجواء، والحد من درجات الحرارة، بسبب التأثير الإيجابي للأشجار خاصة خلال فصل الصيف.

يذكر أن صحيفة “تواصل” دشنت، خدمة جديدة لأهالي الأحياء باسم “رسائل الأحياء”، يستطيعون من خلالها توجيه الرسائل الخاصة بهم إلى الجهات الحكومية للمساعدة في حل مشاكلهم.

ويمكن لقراء صحيفة “تواصل” من مختلف الأحياء بالمملكة، إرسال رسائلهم عبر البريد الإلكتروني التالي (ac@twasul.info).