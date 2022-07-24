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«التأمينات الاجتماعية» تكشف خطوات الإعفاء من غرامات التأخير
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«التأمينات الاجتماعية» تكشف خطوات الإعفاء من غرامات التأخير

«التأمينات الاجتماعية» تكشف خطوات الإعفاء من غرامات التأخير
٠٩:٤٨:٣٦ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت التأمينات الاجتماعية عن كيفية رفع طلب “إعفاء من غرامات التأخير”؛ وذلك عبر إنفوجراف توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

وخاطبت في الإنفوجراف عملاء نظام التأمينات عبر الخطوات التالية:

ـ خدمة الإعفاء من غرامات التأخير.

ـ تتيح لك الخدمة تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير.

الكلمات الدلالية:
التأمنيات الاجتماعية خطوات الإعفاء طلب الإعفاء غرامات التأخير

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