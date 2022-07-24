«التأمينات الاجتماعية» تكشف خطوات الإعفاء من غرامات التأخير
تواصل ـ فريق التحرير:
كشفت التأمينات الاجتماعية عن كيفية رفع طلب “إعفاء من غرامات التأخير”؛ وذلك عبر إنفوجراف توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.
وخاطبت في الإنفوجراف عملاء نظام التأمينات عبر الخطوات التالية:
ـ خدمة الإعفاء من غرامات التأخير.
ـ تتيح لك الخدمة تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير.
لأصحاب الأعمال، يمكنكم رفع طلب "إعفاء من غرامات التأخير" عبر #تأميناتي_أعمال من خلال موقع #التأمينات_الاجتماعية.
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) July 24, 2022