الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل
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بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل
٠٨:٤٣:٣٢ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بدأت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة طبرجل بالجوف استقبال طلبات القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم والبرامج الفصلية بالكلية والمعهد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.

ودعت الكلية حاملي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها إلى التسجيل ببرامج الكلية التي تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة ومدتها سنتان ونصف في عدد من التخصصات (قوى كهربائية، ميكانيكا السيارات، الإدارة المكتبية، تخصص الدعم الفني).

كما تتيح الكلية برامج الدبلوم المسائية بتخصص الإدارة المكتبية وتخصص الدعم الفني.
ويمكن حاملي شهادة الكفاءة فما فوق التسجيل بالبرامج الفصلية بالمعهد الصناعي الثانوي ومدتها فصل تدريبي واحد بتخصص إدخال البيانات ومعالجة النصوص.

وللتسجيل يمكن زيارة بوابة القبول الموحد (قبولي) على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (اضغط هنا)، حيث يستمر حتى يوم الخميس القادم.

الكلمات الدلالية:
الكلية التقنية المعهد الصانعي الثانوي تقنية وصناعي طبرجل طبرجل

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