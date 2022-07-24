الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خاصة في الصيف.. 4 فوائد لاستخدام واقي الشمس
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صحة

خاصة في الصيف.. 4 فوائد لاستخدام واقي الشمس

خاصة في الصيف.. 4 فوائد لاستخدام واقي الشمس
٠٨:٢٣:١٥ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، ممثلة في قسم الأمراض الجلدية، أهمية وضع واقي الشمس لاسيما في فصل الصيف.

وقالت كلية الطب بجامعة الملك سعود، في تغريدة عبر “تويتر”، إن وضع واقي الشمس لا يقتصر فقط على فصل الصيف وعدم وضعه قد يؤدّي إلى أضرار كثيرة على البشرة”.

وأضاف كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض أن أهمية واقي الشمس تشمل :

1- تحمي الجلد من أشعة الشمس

2- تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد

3- تحمي من التعرض المبكر لشيخوخة البشرة

4- الحصول على بشرة مشدودة وخالية من النمش أو الكلف

الكلمات الدلالية:
الجلد الشمس الصيف جامعة الملك سعود صحة واقي الشمس

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