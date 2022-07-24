خاصة في الصيف.. 4 فوائد لاستخدام واقي الشمس

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أكدت كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، ممثلة في قسم الأمراض الجلدية، أهمية وضع واقي الشمس لاسيما في فصل الصيف.

وقالت كلية الطب بجامعة الملك سعود، في تغريدة عبر “تويتر”، إن وضع واقي الشمس لا يقتصر فقط على فصل الصيف وعدم وضعه قد يؤدّي إلى أضرار كثيرة على البشرة”.

وأضاف كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض أن أهمية واقي الشمس تشمل :

1- تحمي الجلد من أشعة الشمس

2- تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد

3- تحمي من التعرض المبكر لشيخوخة البشرة

4- الحصول على بشرة مشدودة وخالية من النمش أو الكلف