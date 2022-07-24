الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
نجاح عملية استبدال مفصل ورك لمريضة في مستشفى نجران العام
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صحة

نجاح عملية استبدال مفصل ورك لمريضة في مستشفى نجران العام

نجاح عملية استبدال مفصل ورك لمريضة في مستشفى نجران العام
٠٨:٢١:١٠ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نجح فريق طبي في قسم العظام بمستشفى نجران العام الجديد في إجراء عملية تبديل مفصل ورك لمريضة كانت تعاني من الألم في منطقة الحوض وصعوبة الحركة.
وأوضحت “صحة نجران” أنه تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود كسر في عنق عظمة الورك، حيث تقرّر إجراء عملية تبديل مفصل الورك للمريضة، تمكّن من خلالها الفريق من استبدال المفصل التالف بآخر اصطناعي، لافتةً النظر إلى أن المريضة تلقت الرعاية الطبية اللازمة في أقسام التنويم وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.
من جانب آخر، بلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفى 62049 مستفيداً، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022 م، إضافة إلى إجراء 1342 عملية جراحية خلال نفس المدة.

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