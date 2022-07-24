الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو غريب.. عقوبة إزعاج الأحياء السكنية بصوت الدبابات العالية في فيتنام
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منوعات

فيديو غريب.. عقوبة إزعاج الأحياء السكنية بصوت الدبابات العالية في فيتنام

فيديو غريب.. عقوبة إزعاج الأحياء السكنية بصوت الدبابات العالية في فيتنام
٠٨:١٩:٢٥ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق عقوبة من يقوم بإزعاج الأحياء السكنية عبر أصوات الدباب، في فيتنام.

وأظهر الفيديو رجال الشرطة يقومون بتطبيق العقوبة على أحد المواطنين بعد قيامه بإزعاج السكان بدبابه، حيث قام رجل شرطة بتشغيل الدباب وإصدار أعلى صوت منه بينما أجلس شرطي آخر المواطن الذي ارتكب المخالفة على الأرض في وضع القرفصاء، بينما وضع أذنه أمام مصدر الصوت.

وأمسك الشرطي برأس مرتكب المخالفة ووضعها على مصدر الصوت العالي حتى يشعر بالإزعاج ويتوب عن فعلته.

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ازعاج السكان الدباب الشرطة فيتنام

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