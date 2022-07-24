المرور تنوه بتحويل حركة السير بتقاطع الملك فيصل بمنطقة حائل

تواصل ـ فريق التحرير:

نوهت إدارة مرور منطقة حائل؛ بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة عن استكمال أعمال الصيانة في طريق الملك فيصل مع تقاطع طريق الملك خالد على طريق الدائري وتحويل حركة السير للقادمين من الشمال باتجاه الجنوب، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 25-07-2022م.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ نشرت الإدارة العامة للمرور انفوجراف توضيحي، يكشف عن مراحل وأماكن تحويل حركة السير بتقاطع الملك فيصل.

وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية المبثوثة على الطرق المجاورة وما حولها.