الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أجبرته على تمارين قاسية.. بريطانية تتخلص من ابنها بمساعدة صديقها لسبب صادم
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دولي

أجبرته على تمارين قاسية.. بريطانية تتخلص من ابنها بمساعدة صديقها لسبب صادم

أجبرته على تمارين قاسية.. بريطانية تتخلص من ابنها بمساعدة صديقها لسبب صادم
٠٨:١١:٢٦ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توفى مراهق بريطاني ( 15 عامًا) متأثرًا بتعفن الدم الناجم عن إصابات بكسور في الأضلاع الناتجة عن قساوة التعذيب، على يد والدته وصديقها.

وتعرض الطفل لأنواع التعذيب كالضرب بقطعة من الخشب، والجلد بكابل، والطعن بإبرة من قبل والدته وصديقها.
كما كان المتهمان يجبران الطفل على القيام بتمارين قاسية لمجرد سقوط فتات الطعام على أرضية غرفة نومه، أو حتى الذهاب إلى المرحاض ليلاً، وذلك وفق ديلي ميل البريطانية.

وصادرت الشرطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة من منزل الأم في هدرسفيلد، غرب يوركشاير، والتي كان الهدف من تركيبها مراقبة الطفل وفرض السيطرة عليه عن بُعد.

وقبل يوم من وفاته شوهد صديق والدة الابن يجبره على الطعام ويطعنه بإبرة في فخذه وهو يضحك.
وعثر على الابن فاقدًا للوعي، وبحسب المحكمة تعرض الابن لإصابات متعددة، بما في ذلك جروح مفتوحة وكسور عديدة في الأضلاع، وقالت النيابة إنها تسببت في مضاعفات أدت إلى وفاته، واعترف الجانيان بالقتل غير العمد.

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