استشاري: نصيحة مهمة للشباب.. لا تنشغل بـ«مواقع التواصل» واحرص على ما ينفعك

تواصل – فريق التحرير:

وده د. محمد قِرملي استشاري طب الأعصاب، نصيحة مهمة للشباب للحفاظ على أوقاتهم وأيام عمرهم.

وقال قرملي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “نصيحة .. لا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي واعتدل في استخدامها فهي تأخذ من الوقت الكثير بدون أن تشعر”.

وأضاف “لا تجعل شغلك الشاغل عدد المتابعين واللايكات و مين شاف صورك ومين شالك ومين حطك “.

وتابع د. محمد قرملي موجها حديثه للشباب “اهتم بتطوير نفسك ودراستك أو وظيفتك واهتم بأسرتك وتربية أبنائك فذلك صدقا هو الأنفع لك”.