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استشاري: نصيحة مهمة للشباب.. لا تنشغل بـ«مواقع التواصل» واحرص على ما ينفعك
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استشاري: نصيحة مهمة للشباب.. لا تنشغل بـ«مواقع التواصل» واحرص على ما ينفعك

استشاري: نصيحة مهمة للشباب.. لا تنشغل بـ«مواقع التواصل» واحرص على ما ينفعك
٠٨:٠٤:١٤ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وده د. محمد قِرملي استشاري طب الأعصاب، نصيحة مهمة للشباب للحفاظ على أوقاتهم وأيام عمرهم.

وقال قرملي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “نصيحة .. لا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي واعتدل في استخدامها فهي تأخذ من الوقت الكثير بدون أن تشعر”.

وأضاف “لا تجعل شغلك الشاغل عدد المتابعين واللايكات و مين شاف صورك ومين شالك ومين حطك “.

وتابع د. محمد قرملي موجها حديثه للشباب “اهتم بتطوير نفسك ودراستك أو وظيفتك واهتم بأسرتك وتربية أبنائك فذلك صدقا هو الأنفع لك”.

الكلمات الدلالية:
التواصل الاجتماعي الشباب مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة للشباب

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