استشاري: نصيحة مهمة للشباب.. لا تنشغل بـ«مواقع التواصل» واحرص على ما ينفعك
تواصل – فريق التحرير:
وده د. محمد قِرملي استشاري طب الأعصاب، نصيحة مهمة للشباب للحفاظ على أوقاتهم وأيام عمرهم.
وقال قرملي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “نصيحة .. لا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي واعتدل في استخدامها فهي تأخذ من الوقت الكثير بدون أن تشعر”.
وأضاف “لا تجعل شغلك الشاغل عدد المتابعين واللايكات و مين شاف صورك ومين شالك ومين حطك “.
وتابع د. محمد قرملي موجها حديثه للشباب “اهتم بتطوير نفسك ودراستك أو وظيفتك واهتم بأسرتك وتربية أبنائك فذلك صدقا هو الأنفع لك”.
🎯 نصيحة
لا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي و اعتدل في استخدامها فهي تأخذ من الوقت الكثير بدون أن تشعر
لا تخلي عدد المتابعين و اللايكات و مين شاف صورك و مين شالك و مين حطك هو شغلك الشاغل
اهتم بتطوير نفسك و دراستك أو وظيفتك و اهتم بأسرتك و تربية أبناءك فذلك صدقا هو الأنفع لك
— د. محمد قِرملي Ⓜ️ (@Qrimli) July 23, 2022