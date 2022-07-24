الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
حساب المواطن يوضح ما هو المقصود بالفرد المستقل؟
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حساب المواطن يوضح ما هو المقصود بالفرد المستقل؟

حساب المواطن يوضح ما هو المقصود بالفرد المستقل؟
٠٧:٤٥:٥٧ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، ما هو المقصود بالفرد المستقل، وهو كل شخص يبلغ سنه 18 عاما أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأضاف أن الفرد المستقل يكون “غير متزوج، سواء ذكر أو أنثى، وهو الأعزب أو الأرمل أو المطلق.

وتابع برنامج حساب المواطن، أن الفرد المستقبل عليه إثبات ذلك من خلال :

– عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد

– صك ملكية للسكن

– مشهد إثبات سكن حكومي خاص أو جامعي أو حد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

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هل تؤثر القروض على الاستحقاق؟.. «حساب المواطن» يرد

 

 

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الفرد المستقل برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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