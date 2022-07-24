الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هطول أمطار الخير والبركة على محافظة «هروب» (فيديو)
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هطول أمطار الخير والبركة على محافظة «هروب» (فيديو)

هطول أمطار الخير والبركة على محافظة «هروب» (فيديو)
٠٧:٢٤:٢٤ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة هروب، شرقي منطقة جازان؛ جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ونشر المقطع الذي وثق الأمطار صفحة “طقس جازان” على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ والتي تهتم بشأن الطقس في منطقة جازان خاصة والمملكة عامة، وكان المقطع من تصوير منصور وافي.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز الوطني إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية “صحراء الربع الخالي” ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية رياح نشطة محافظة هروب هطول أمطار

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