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شاهد.. سحابة رعدية وعاصفة رملية تشكلت بفعل الرياح الهابطة بالطائف
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شاهد.. سحابة رعدية وعاصفة رملية تشكلت بفعل الرياح الهابطة بالطائف

شاهد.. سحابة رعدية وعاصفة رملية تشكلت بفعل الرياح الهابطة بالطائف
٠٤:٥٨:٥٨ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكُّل سحابة رعدية وعاصفة رملية بفعل الرياح الهابطة شرق الطائف.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف غطت السحابة الرعدية والعاصفة الرملية منطقة شرق الطائف، وسط هطول أمطار وجريان للسيول مع أجواء مختلفة ودرجات حرارة متباينة.

كما تدفقت السيول الجارية بعد أمطار غزيرة، على قيا جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة، مع السيول التي جرت في جازان وعسير ونجران والباحة وعدد من مناطق المملكة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو والأمطار والسيول بحالة من البهجة، داعين الله تعالى أن يجعلها سقيا رحمة وبركة، وأن يعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة والمدينة وجنوب غرب الرياض، وأنها تمتد لأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

فيما توقع خبير الطقس د . عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية وأنها تتسع اليوم شمالاً، مع تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية “صحراء الربع الخالي” ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الرياح الهابطة الطائف جريان السيول حالة الطقس سحابة رعدية عاصفة رملية هطول أمطار

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