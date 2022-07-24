الشروط ورابط التقديم.. مركز الأرصاد يُعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر 41 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية ومالية، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، الدكتوراه، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة:

– (أبحاث الأرصاد الجوية ونظريات الأبحاث الأرصاد والأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلوم الطيران والهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وهندسة الحاسب والإدارة والهندسة الصناعية والمحاسبة والفلك ورياضيات والهندسة التقنية وتقنية المعلومات “البرمجيات” والمالية)، وغيرها من التخصصات.

* المسميات الوظيفية:

1- مدير عام الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار.

2- مدير عام الإدارة العامة للرصد.

3- المدير التنفيذي لبرنامج الاستمطار الصناعي.

4- مدير إدارة المشاريع.

5- مدير إدارة المخاطر.

6- مدير إدارة الجودة الشاملة.

7- مدير إدارة الوثائق والمحفوظات.

8- مدير إدارة الدعم الفني للتقنيات والاتصالات.

9- مدير إدارة المرافق والأمن والسلامة.

10- مدير عمليات الرصد.

11- مدير عمليات الاستمطار.

12- مدير عمليات الطيران.

13- مدير عمليات الرادار والاستشعار عن بعد.

14- مدير أبحاث أثر العواصف الغبارية.

15- مدير أبحاث مناخ.

16- مدير نماذج عددية.

17- مدير التخطيط الاستراتيجي.

18- مدير الإشراف وتنفيذ المشاريع.

19- مدير المبيعات.

20- مدير التدقيق الداخلي.

21- مدير وحدة قواعد البيانات.

22- مدير وحدة البنية التحتية.

23- مدير وحدة التطبيقات.

24- مدير الأصول الثابتة.

25- مدير علاقات الموردين.

26- باحث مناخي أول.

27- مهندس أنظمة للرادار.

28- مهندس ميكانيكي للرادار.

29- باحث مسح جوي.

30- أخصائي مناخ.

31- أخصائي نماذج عددية.

32- متنبئ جوي.

33- أخصائي أرصاد جوية.

34- أخصائي مـوارد بشرية.

35- محلل مالي.

36- مراقب مالي.

37- أخصائي فعاليات.

38- أخصائي مشتريات.

39- أخصائي عقود.

40- أخصائي تدقيق مالي.

41- أخصائي جودة.

* شروط التقديم:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم متفرغًا.

3 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

* إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة (PDF):

1 – السيرة الذاتية.

2 – صورة المؤهل العلمي.

3 – صورة من الخبرات العملية.

4 – صورة الهوية الوطنية.

5 – صورة من الدورات التدريبية – إن وجدت -.

6 – شهادة بيان مدد وأجور مشترك “التأمينات الاجتماعية” – إن وجدت -.

7 – شهادة التصنيف المهني – إن وجدت -.

* ملاحظة:

يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا