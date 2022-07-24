الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
كان سيحضره كبير قضاة المحكمة العليا.. 3 قتلى في حفل تخرج بإحدى جامعات الفلبين
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دولي

كان سيحضره كبير قضاة المحكمة العليا.. 3 قتلى في حفل تخرج بإحدى جامعات الفلبين

كان سيحضره كبير قضاة المحكمة العليا.. 3 قتلى في حفل تخرج بإحدى جامعات الفلبين
٠٤:٣٨:٠٣ م، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قتل 3 أشخاص، في حادث إطلاق نار وقع بجامعة أتينيو دي مانيلا، بالعاصمة الفلبينية، في حفل تخرج لطلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم، كان من المقرر أن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

وقالت الشرطة في مانيلا إن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد، فيما اعتقلت السلطات الفلبينية مطلق النار المفترض، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأفادت الشرطة أن مساعدًا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضًا، وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و”حالتها مستقرة”.

وعلّقت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها على الحادثة قائلة: “نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة”.

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3 قتلى الفلبين جامعة أتينيو دي مانيلا حادث إطلاق نار مانيلا

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